Польша за сутки зафиксировала 260 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси

Польские пограничники за прошедшие сутки зафиксировали 259 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Задержали 18 нелегальных мигрантов - 17 граждан Ирака и одного гражданина Конго, сообщила пресс-секретарь пограничников Анна Михальская.

W sobotę 25.09 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 259 prób jej nielegalnego przekroczenia. Zatrzymano 18 nielegalnych imigrantów: 17 ob.Iraku i ob.Konga. Pozostałym próbom zapobieżono. Dodatkowo za pomocnictwo zatrzymano 6 cudzoziemców: 3 ob.Iraku, ob.Indii, ob.Syrii i ob. Rosji.#NaStraży pic.twitter.com/WBBq4zBBOm — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 26, 2021

Также задержали 6 человек, которые, как считается, помогали нелегальным мигрантам - трех граждан Ирака и по одному гражданину России, Индии и Сирии.

Всего с начала сентября польские пограничники зафиксировали более 5000 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось о смерти нескольких мигрантов на белорусско-польской границе.

Со 2 сентября в приграничных районах Польши действует чрезвычайное положение, его действие распространяется на 138 городов. После завершения начального 30-дневного срока действие чрезвычайного положения ожидаемо продлят. Также продолжается строительство забора из колючей проволоки.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси может находиться около 10 000 мигрантов, которые планируют попасть в ЕС через границы Польши и Литвы.

Поступали сообщения о том, что некоторые мигранты сумели продолжить путь вглубь ЕС и уже попали на территорию Германии.