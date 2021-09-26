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Польша за сутки зафиксировала 260 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси

Воскресенье, 26 сентября 2021, 14:20

Польские пограничники за прошедшие сутки зафиксировали 259 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Задержали 18 нелегальных мигрантов - 17 граждан Ирака и одного гражданина Конго, сообщила пресс-секретарь пограничников Анна Михальская.

Также задержали 6 человек, которые, как считается, помогали нелегальным мигрантам - трех граждан Ирака и по одному гражданину России, Индии и Сирии.

Всего с начала сентября польские пограничники зафиксировали более 5000 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось о смерти нескольких мигрантов на белорусско-польской границе.

Со 2 сентября в приграничных районах Польши действует чрезвычайное положение, его действие распространяется на 138 городов. После завершения начального 30-дневного срока действие чрезвычайного положения ожидаемо продлят. Также продолжается строительство забора из колючей проволоки.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси может находиться около 10 000 мигрантов, которые планируют попасть в ЕС через границы Польши и Литвы.

Поступали сообщения о том, что некоторые мигранты сумели продолжить путь вглубь ЕС и уже попали на территорию Германии.

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Польша Беларусь
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