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Полиция Стокгольма призвала жителей не делать селфи с лосями

Вторник, 28 сентября 2021, 12:13

Стокгольмская полиция призвала общественность прекратить фотографироваться с лосями после того, как несколько диких животных были убиты из-за того, что их взбудоражили любители селфи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Полиции пришлось застрелить нескольких лосей после того, как они забрели в жилые районы шведской столицы.

"Заблудившийся лось обычно может найти дорогу обратно, если он спокоен. Но когда люди подбегают и фотографируют, он становится напряженным и агрессивным. Это очень возмутительное явление, и странно, что люди не понимают этого", - заявил офицер полиции Кеннет Кронберг.

Полиция призвала не только избегать фотографирования с животными, но и попыток погладить их, а также не подходить слишком близко. Рекомендуется держаться от животного на безопасном расстоянии.

Напомним, украинская туристка, которая сорвалась в море со скалы в Испании, делая селфи, получила серьезные травмы и умерла в больнице.

Инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.

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Швеция ЕвроЖизнь
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