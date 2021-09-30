Меркель и Лашет поздравили лидера социал-демократов с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель, чей последний срок на посту подходит к концу, лично поздравила главу Социал-демокарической партии (СПДГ) Олафа Шольца "с успехом на выборах".

Об этом в среду сообщили в канцелярии Меркель, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Меркель связалась с Олафом Шольцом, который является министром финансов в ее правительстве, в понедельник, заявила ее пресс-служба.

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Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт не стал комментировать результаты выборов и сказал только, что канцлер продолжит выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен ее преемник.

"Канцлер и министры работают до тех пор, пока к власти не придет новое федеральное правительство", - сказал он.

"Канцлер продолжит развивать иностранные связи, в том числе с помощью поездок за границу, встреч и переговоров с главами государств и правительств других стран", - добавил он.

По сообщению информационного агентства AFP, кандидат в канцлеры от партии Меркель ХДС Армин Лашет также поздравил своего соперника. Источники в Социал-демократической партии и в лагере ХДС/ХСС сообщили агентству, что поздравление было отправлено письмом.

Лашета ранее критиковали за то, что он не отреагировал должным образом раньше.

Напомним, на федеральных выборах ХДС/ХСС получили рекордно малую поддержку - 24,1%, уступив первенство социал-демократам.

Премьер Баварии Маркус Зедер, который является лидером Христианско-социального союза - младшего партнера ХДС во главе с Армином Лашетом, заявил, что наилучшие шансы сформировать правительство имеет лидер СДПГ Олаф Шольц.

И левоцентристской СДПГ, и консервативному блоку Ангелы Меркель понадобятся правоцентристская СвДП и "зеленые" в качестве партнеров, чтобы получить парламентское большинство для коалиционного правительства.