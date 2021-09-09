Сын премьера Чехии в полиции дает показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым

Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший в четверг утром прибыл в полицейский участок в центре Праги, чтобы дать показания о том, что его якобы отправили в оккупированный Крым, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Он сказал журналистам, что ему нечего бояться, потому что именно он пострадал. Полиция по-прежнему не смогла допросить Бабиша-младшего, поскольку он длительное время проживал в Швейцарии. Однако с июля он находится в Чехии и публично выступает против своего отца.

"Я сейчас концентрируюсь, у меня нет комментариев. Я в другом настроении, я ничего не скажу", - сказал 38-летний Бабиш-младший журналистам.

Сын премьер-министра обратился в полицию из-за поездки в Крым в январе 2018 года. Полиция расследовала дело по подозрению в задержании и ограничении личной свободы. На основании сегодняшнего допроса они решат, продолжать расследование.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС. В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решил переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.

Сын чешского премьера в 2018 году рассказал журналистам, его отец хотел скрыть его после громкого скандала. По его словам, он против своей воли оказался в оккупированном Крыму.

Ключевую роль в перемещении Бабиша-младшего в Крым сыграли супруги Протопоповы, которые работали на премьер-министра Чехии. Жена Дита Протопопова была советником Министерства здравоохранения и психиатром, которая лечила Бабиша-младшего. Ее муж, россиянин Петр Протопопов, по словам сына чешского премьера, отвез его в Крым.

Андрей Бабиш подтвердил, что его сын был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.

Позже стало известно, что сын Бабиша во время пребывания в аннексированном Крыму познакомился с украинкой, за которой затем отправился в Кривой Рог.

Премьер-министр утверждает, что его сын страдает шизофренией, и отрицает его версию. Судебное преследование членов семьи Бабиша по делу о "Гнезде аиста" уже прекращено. Теперь только премьер-министру и его бывший советницы выдвинуты обвинения, оба отрицают свою вину.