Как планируют изменить Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом?

Завершился саммит Украина-ЕС - главное политическое событие года в отношениях Киева с Евросоюзом. "Европейская правда" уже публиковала краткое описание его итогового решения, который демонстрирует, что добавилось и что изменилось за год в официальном "брифе" двусторонних отношений. Теперь ЕвроПравда, как и обещала, предлагает вашему вниманию более подробный анализ итогового решения саммита Украина-ЕС в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС.

Совместное заявление саммита - это документ, который согласовывают 29 (!) политических игроков - Украина, Еврокомиссия и правительства 27 государств-членов. Пока хотя бы один из них против какого пункта - решение не может быть согласовано. Эта особенность часто делает решения саммитов более "пресными" и размытыми, но одновременно повышает их вес. Потому что если какой-то тезис прозвучал - это означает, что он не вызывает сопротивления ни у одного топ-чиновника Евросоюза и его государств-членов.

Учитывая это, многих удивил пункт о поддержке Брюсселем и странами-членами Евросоюза "антиолигархического законодательства", хотя Брюссель еще со дня принятия закона делал положительные заявления о нем.

В совместном заявлении украинская сторона особенно гордится нормами о том, что Украина усиливает сотрудничество с ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны. Это важное достижение последнего года. ЕС в целом неохотно привлекает к этому зарубежных партнеров.

Но главное - то, что решение нынешнего саммита содержит не только официальное признание того, что есть потребность обновить Соглашение (подобное признание уже было), но и отчитывается о конкретных шагах Украины и Евросоюза на этом пути. Теперь обновление Соглашения стало необратимым, причем оно затронет даже те сферы, которые Евросоюз счел "очень чувствительным".

А еще можно говорить об изменении отношения к Соглашению об ассоциации со стороны ЕС. Киев давно подчеркивает, что соглашение содержит обязательства обеих сторон, а не только Украины, как это обычно звучало со стороны Брюсселя. Теперь - наконец-то - саммит официально присоединился к украинской трактовке Соглашения и упомянул о взаимных обязательствах.

Бросается в глаза, что Брюссель впервые начал открыто говорить о приближении Украины к режиму "внутреннего рынка ЕС".

Дополнительно ЕС в заявлении по итогам саммита отметил сохранение принципа "больше за большее": будет больше реформ - больше помощи, меньше реформ - меньше помощи. Хотя надо признать, что в Брюсселе порой готовы закрывать глаза на действия Киева. Иллюстрация этому - транш "макрофина" объемом в 600 млн евро, который Брюссель планирует перечислить до конца месяца, отступив от собственных правил.

Кроме того, саммит подтвердил, что сохранение санкций, и вообще подхода ЕС к отношениям с Россией не ставится под сомнение.

Все довольно неплохо и на уровне заявлений по вопросам энергетики. Впрочем, о конкретных договоренностях в этой сфере говорить рано.

Больше о достижениях саммита читайте в статье Сергея Сидоренко Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС.