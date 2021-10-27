Гордон сообщил, что Грузия закрыла ему въезд из-за Саакашвили.

Телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что Грузия закрыла ему въезд из-за намерения встретиться с арестованным Михеилом Саакашвили в тюрьме.

Об этом Гордон рассказал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

"Прилетел в Тбилиси, около часа ждал паспортного контроля, штамп в паспорте, но так и не дождался. Мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали", - написал Гордон на своей Facebook-странице.

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В своем Telegram-канале Гордон связал это решение со своим намерением встретиться с Саакашвили в тюрьме.

"Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился к МИДу Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михеила Саакашвили", - написал Гордон.

Член оппозиционного "Единого национального движения", кандидат в мэры Кутаиси Хатия Деканоидзе сообщила в Facebook, что кроме Дмитрия Гордона в Грузию не пустили его жену Алесю Бацман.

26 октября в Грузию прибыла уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, она встретилась в тюрьме с экс-президентом Саакашвили. Как пишет "Эхо Кавказа", Денисова рассказала, что в тбилисском аэропорту ее 40 минут опрашивали, почему она приехала в Грузию.

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Напомним, Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - ​​по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело – о незаконном пересечении грузинской границы.