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Суд в Испании вынес необычное решение о совместной опеке над собакой разведенной пары

Среда, 27 октября 2021, 15:44

Судья в Испании предоставил совместную опеку над собакой разведенной паре, которая обратилась в суд, чтобы определить, с кем будет жить домашнее животное.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Мадридский суд счел, что обе стороны несут "совместную ответственность" и "совместно должны заботиться" о собаке Панде.

В настоящее время Испания разрабатывает новое законодательство, согласно которому животные больше не считаются объектами и официально признаются живыми существами.

Этот статус поможет партнеру запросить совместную опеку над домашним животным после разрыва отношений.

Лола Гарсия из юридической фирмы Law & Animals подала это дело в суд в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных 1987 года, которую Испания ратифицировала в 2017 году.

Она сказала, что это было "новаторское решение", потому что ее клиент смогла заявить о себе не как "совладелец" собаки, а как "со-ответственный" человек и "со-опекун".

По словам Гарсии, в качестве доказательств были представлены договор об взятии Панды из приюта, ветеринарные счета и фотографии, на которых "все трое выглядят как семья, точно так же, как если бы это была семейная фотография с детьми".

Судья постановил, что "доказательства в ходе разбирательства показывают эмоциональные отношения между истцом и собакой, которые заслуживают законной опеки".

Напомним, на испанском острове Ла-Пальме спасли нескольких собак, оказавшихся заблокированными потоками лавы после начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха месяц тому.

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Испания ЕвроЖизнь
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