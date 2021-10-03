Бывший лидер Каталонии вернулся в Италию на суд об экстрадиции

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон снова прибыл на итальянский остров Сардиния в воскресенье перед судебным слушанием о его экстрадиции в Испанию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В отличие от 23 сентября, когда он был задержан на 24 часа по прибытии на основании испанского ордера на арест, итальянские пограничники на этот раз пропустили его беспрепятственно.

В понедельник в суде города Сассари состоится слушание по вопросу о том, должна ли Италия выдать Пучдемона Испании.

Незадолго до суда в Сассари Пучдемон обратился в Суд ЕС с ходатайством о восстановлении его иммунитета как члена Европейского парламента, находящегося под временной правовой защитой. Европарламент снял неприкосновенность с Пучдемона в марте по просьбе Испании.

В июле Суд ЕС отказал во временной правовой защите, что означает, что в настоящее время Пучдемон не пользуется депутатской неприкосновенностью. Тогда суд подчеркнул, что угрозы ареста нет, поскольку испанская прокуратура объявила о приостановлении действия ордера на арест.

На самом деле, однако, этот ордер на арест все еще действует, поэтому Пучдемон был арестован на Сардинии 23 сентября. Судья постановил его освободить через 24 часа, сославшись на его статус евродепутата.

Испания требует от Италии немедленной экстрадиции Пучдемона, чтобы он предстал перед испанскими судами по обвинениям, связанным с незаконным референдумом 2017 года.