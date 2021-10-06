Путин обвинил Еврокомиссию в рекордной цене газа

Президент России Владимир Путин заявил, что цена на газ в Европе побила все исторические рекорды из-за "резких необдуманных действий" и ошибки властей Европейского Союза.

Об этом Путин сказал на видеосовещании по вопросам развития энергетики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание РБК.

Президент РФ сказал, что мировая экономика сейчас восстанавливается после коронавирусного кризиса, в результате чего спрос на энергоносители увеличивается, и цены на них растут.

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Однако, по его словам, к резкому росту цен на европейском энергетическом рынке привело не только это, но и "резкие необдуманные действия" и ошибки власти ЕС.

"Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам", - сказал Путин.

Он назвал ошибкой принятое Еврокомиссией решение о сворачивании долгосрочных контрактов на поставку газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом.

"Сегодня стало совершенно очевидным, что эта политика является ошибочной - поскольку не учитывает специфики газового рынка из-за большого количества факторов неопределенности. А в итоге сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже приближается к двум тысячам долларов за тысячу кубометров - это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года", - отметил Путин.

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Газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2000 долларов за тысячу кубометров.

Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

Европейская комиссия должна опубликовать на следующей неделе комплекс мер, которые национальные правительства могут принять, чтобы ослабить влияние высоких цен.

Лидеры Евросоюза на саммите позже в октябре будут обсуждать идею создания стратегического запаса газа и отделения цен на электроэнергию от цен на газ.