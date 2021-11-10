Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Австрия сохранила безвизовый въезд для вакцинированных украинцев - Кулеба

Среда, 10 ноября 2021, 14:14

Австрия, несмотря на решение ЕС исключить Украину из "зеленого списка" по поводу несущественных (туристических) поездок, решила сохранить полноценный безвизовый въезд для вакцинированных украинцев.

Об этом в среду сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации", - рассказал Кулеба в Twitter.

По данным портала МИД о путешествиях, въезд в Австрию без регистрации и без карантина возможен с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19 одной из приведенных ниже вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не дольше 270 дней назад.

Австрия признает вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Читайте также
Чехия сохранила открытые границы для вакцинированных украинцев – Кулеба

Также въезд без карантина возможен с подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 - медицинской или официальной справкой о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней или с указанием наличия нейтрализующих антител. Справки должны быть оформлены на английском или немецком языке.

Сертификаты вакцинации в приложении "Дія", бумажные сертификаты с портала "Дія" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т.н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языке с указанием количества произведенных доз и типа вакцины.

Въезд в страну с 10 дневным карантином возможен для людей, имеющих подтверждение об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР-тест, не старше 72 часов, или тест на антигены, не старше 48 часов).

Также необходимо совершить онлайн-регистрацией путешествия. Формуляр для онлайн-регистрации, который нужно заполнить не ранее чем за 72 часа до въезда, доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/.

Читайте также
Нидерланды изменили правила въезда из Украины из-за решения о "красной зоне"

10-дневный карантин может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Также необходимо сделать онлайн-регистрацией путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда). Формуляр для онлайн регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/

Об исключении Украины из списка ЕС и о том, какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Туризм Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Гибридное оружие нового типа: почему кризис мигрантов в Беларуси несет угрозу Украине

То, что создала на границе с ЕС Беларусь (или, возможно, Россия руками беларусов) – это история не о беженцах.
11 ноября 2021 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

"Большая перезагрузка": чего ждать от нового формата отношений Украины и США

Блок о стремлении Украины к НАТО - самый слабый. Его действующие формулировки менее амбициозны, чем даже в 2008 году... (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Новая Европа"

Соглашение не в пользу Украины: что будет означать завершение торговой войны между США и ЕС

США и ЕС ставят точку в тарифной войне, начатой Дональдом Трампом. Однако для Украины это означает появление новых рисков (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"