В ЕС заявили, что не позволят Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ

Европейский Союз не позволит самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"По газу, это будет новый инструмент гибридных атак, который прилагается к действующей ситуации с мигрантами. Мы видим угрозы, но мы четко заявили, что не дадим себя запугать", - сказала спикер.

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Она также процитировала президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая в Вашингтоне заявила, что президент РФ Владимир Путин может повлиять на белорусский режим.

"И мы приглашаем его попытаться уговорить белорусские власти прекратить эти гибридные атаки, которые не идут никому на пользу", - сказала она.

В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС уже ввел четыре раунда санкций против режима Лукашенко и сейчас продолжаются дискуссии о новых санкциях.

"Газ – важный ресурс, и он не должен использоваться в геополитических спорах. Также и люди не должны использоваться", - заявили в Брюсселе.

Лукашенко в четверг заявил, что может перекрыть газопровод "Ямал-Европа" в случае если Европа решит закрыть границу.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, оказавшихся неудачными, они разбили лагерь и с тех пор остаются в нем.

В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

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