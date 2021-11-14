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Глава МИД Британии призвала европейцев объединиться против "Северного потока-2"

Воскресенье, 14 ноября 2021, 11:23

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Об этом она написала в гостевой статье для газеты Sunday Telegraph, сообщает "Европейская правда".

"Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это значит, что мы стоим вместе и, например, защищаемся от строительства газопровода "Северный поток-2", - отметила министр.

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Трасс считает, что газопровод может подорвать европейскую безопасность, позволяя России усилить свое влияние на страны, зависящие от ее газа.

По ее словам, пандемия должна напоминать о важности различных цепей поставок во избежание стратегической зависимости от ненадежных партнеров.

Она отметила, что "в это критическое время" следует углублять инвестиционные и торговые связи со странами, придерживающимся правил и позволяющим процветать свободной рыночной экономике.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от германского регулятора.

Тем не менее, сообщалось, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться до мая следующего года.

Детальнее о последствиях кризиса читайте в статье "Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис"

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Северный поток-2 Великобритания Энергетика Россия
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