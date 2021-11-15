Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Макрон изменил оттенок синего цвета на флаге Франции

Понедельник, 15 ноября 2021, 10:18

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил синий оттенок на государственном флаге страны на более темный.

Об этом сообщает Europe 1, сообщает "Европейская правда".

Французский триколор по-прежнему состоит из синего, белого и красного цветов, но синий теперь стал более темным, так называемым морским оттенком.

 
Выступление Макрона в сентябре, на фото можно заметить более темный оттенок французского флага

Макрон подписал указ об изменении цвета еще в июле 2020 г. по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса, но официально об этом не сообщалось.

И более темные, и более светлые флаги использовались во Франции десятилетиями. Военно-морской флот Франции и многие официальные здания по всей стране всегда использовали темно-синий оттенок.

Но в 1976 году при президенте Жискаре д'Эстене французское государство ввело более яркий синий цвет на триколоре, который совпадал бы с синим цветом флага ЕС.

Сообщается, что в Елисейском дворце возникли некоторые разногласия по поводу оттенка флага, противники решения утверждали, что новый оттенок безобразен и будет конфликтовать с флагом ЕС.

Они также заявляли, что изменение цвета смогут интерпретировать как жест, направленный против ЕС, в то время как Франция с января начнет председательствовать в Евросоюзе.

Темно-синий оттенок на флаге является ссылкой на флаг Франции в 1793 году. Обновленные флаги уже развеваются над Елисейским дворцом, Национальным собранием и Министерством внутренних дел.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Макрон Франция ЕвроЖизнь
powered by lun.ua

Статьи

Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу

Зачем Лукашенко пошел на столь резкое обострение "шантажа мигрантами"? И до какого предела в конфликте с Европой его будет поддерживать Путин?
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

ВТО создает правила для электронной торговли: чего ждать украинскому бизнесу

В случае принятия соглашения ВТО об электронной коммерции, Украина возьмет на себя много очень амбициозных обязательств, часто даже не отраженных в законодательстве.
15 ноября 2021 — Леонила Гугля, Анжела Махинова

Подпись по стандартам ЕС: что даст Украине внедрение eSignature

Многие страны стремятся к взаимному признанию электронных подписей со странами ЕС. Украина может стать первой. Почему это так важно? (укр.)
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда