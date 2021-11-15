Макрон изменил оттенок синего цвета на флаге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон сменил синий оттенок на государственном флаге страны на более темный.
Об этом сообщает Europe 1, сообщает "Европейская правда".
Французский триколор по-прежнему состоит из синего, белого и красного цветов, но синий теперь стал более темным, так называемым морским оттенком.
Макрон подписал указ об изменении цвета еще в июле 2020 г. по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса, но официально об этом не сообщалось.
И более темные, и более светлые флаги использовались во Франции десятилетиями. Военно-морской флот Франции и многие официальные здания по всей стране всегда использовали темно-синий оттенок.
Но в 1976 году при президенте Жискаре д'Эстене французское государство ввело более яркий синий цвет на триколоре, который совпадал бы с синим цветом флага ЕС.
Сообщается, что в Елисейском дворце возникли некоторые разногласия по поводу оттенка флага, противники решения утверждали, что новый оттенок безобразен и будет конфликтовать с флагом ЕС.
Они также заявляли, что изменение цвета смогут интерпретировать как жест, направленный против ЕС, в то время как Франция с января начнет председательствовать в Евросоюзе.
Темно-синий оттенок на флаге является ссылкой на флаг Франции в 1793 году. Обновленные флаги уже развеваются над Елисейским дворцом, Национальным собранием и Министерством внутренних дел.