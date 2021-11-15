Кулеба озвучил три ожидания Украины от формата "Восточного партнерства"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в истории существования формата ЕС "Восточное партнерство" наступил решающий момент.

Об этом министр сказал, прибыв на встречу в Брюсселе с участием глав МИД ЕС и стран "Восточного партнерства", сообщает "Европейская правда".

"Или по результатам этого юбилейного саммита (состоятся в декабре – Ред.) "Восточное партнерство" выйдет на новый виток развития, или оно останется как формат, но будет все сложнее связывать с ним какие-то конкретные надежды и прагматические ожидания", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина всегда настаивала и будет настаивать, что "Восточное партнерство" дополняет двусторонний трек интеграции Украины в ЕС, а не представляет альтернативу для него.

Кулеба озвучил три ожидания Украины от дальнейшего функционирования формата.

"Мы хотим, во-первых, чтобы ЕС четко задекларировал свою амбицию по развитию отношений с участниками "Восточного партнерства", то есть куда мы двигаемся.

Второе: чтобы Европейский Союз признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы и полноценное применение к этим странам принципа "больше, чем больше".

Третье, и, наверное, с точки зрения стратегии самое главное: мы хотим, чтобы страны Европейского Союза не смотрели на нас, на Украину, Молдову и Грузию, и на развитие отношений с нами через призму их видения России и российской политики. Мы - три самодостаточных страны, которые имеют четкие амбиции и четкие обязательства с ЕС, и наши отношения ценны сами по себе", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента хотят дополнительно к декларации саммита "Восточного партнерства" подготовить отдельное заявление "Ассоциированного трио".

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