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Укр / Рус

Франция и Германия: Россию ожидают серьезные последствия в случае новой попытки подрыва целостности Украины

Понедельник, 15 ноября 2021, 20:05

Главы МИД Германии и Франции в совместном заявлении после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе подтвердили, что Россию ожидают серьезные последствия в случае новой попытки подрыва территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с текстом заявления, обнародованным в понедельник.

"На фоне возобновления беспокойства по поводу перемещения российских войск и техники вблизи Украины мы призываем Россию занять сдержанную позицию и предоставить прозрачную информацию о своих военных действиях. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия", - заявили Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан.

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Они также призвали Украину сохранять сдержанность, напомнив, что весной 2021 года Украина уже внесла значительный вклад в деэскалацию ситуации, несмотря на агрессивную риторику России и отказ предоставить прозрачную информацию в соответствии со своими международными обязательствами.

"Мы также разделили обеспокоенность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе. Мы призвали Украину продолжать полное выполнение Минских договоренностей и сохранять свое полное участие в обсуждениях, которые проводятся в Нормандском формате", - говорится в заявлении.

Министры выразили сожаление о том, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате.

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"Еще раз выражаем нашу готовность встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно. Мы повторно призываем Россию сделать то же для достижения крепкого мира на Донбассе", - подчеркнули главы дипломатии Франции и Германии.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что французский и немецкий дипломаты пообещали ему на встрече в Брюсселе 15 ноября, что с Россией "будет проведена коммуникация", чтобы "демотивировать ее от любых агрессивных действий".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 ноября, что у России есть значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать о возможности масштабного вторжения.

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Германия Франция Донбасс и ОРДЛО Россия
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