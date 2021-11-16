Как "атака мигрантами" со стороны Лукашенко заводит Евросоюз в ловушку

Белорусско-польская граница стала местом "гибридной войны".

В Брюсселе и других европейских столицах уже звучат заявления об "использовании мигрантов как оружия", обвиняют Лукашенко, Путина и т.д. То есть на Западе есть понимание того, что речь идет не просто о миграционном кризисе, а о направленных действиях.

О том, какими путями Польша пытается сдержать нашествие мигрантов и о возможных сценариях действий читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Убийственный гуманизм Европы: как сопротивление "белорусским" мигрантам разрывает ЕС изнутри.

Ситуацию на белорусско-польской границе активно освещает российская госпропаганда. Главная идея – то, что поляки должны открыть границы для мигрантов, а они держат их за ограждением и заставляют страдать, а спасают их только белорусские силовики. К россиянам присоединилось и белорусское государственное телевидение, еще более прямолинейное в пропаганде.

Критика действий польских властей все громче звучит на Западе. И речь идет не только о тех нарративах, которые подпитывает РФ.

Сдерживая поток нелегальных мигрантов с Востока, правительство Польши решило фейками подпитать ксенофобию в собственной стране. Например, главы МВД и Минобороны Польши на специально созванной пресс-конференции продемонстрировали журналистам порнографическое фото, якобы найденное в телефоне афганского мигранта, чтобы доказать, что гости с Востока, мол, везут в Польшу обычаи зоофилии.

Но очень скоро выяснилось, что у этой порнокартинки - европейское происхождение: это кадр из старого порнографического фильма.

После начала искусственно созданного Лукашенко миграционного кризиса Литва, а за ним и Польша объявили чрезвычайное положение на границе, а также предоставили пограничникам особые полномочия, если те обнаруживают на приграничной территории людей, только что нелегально пересекших границу.

Польша и Литва законодательно разрешили пограничникам в нынешний чрезвычайный период выдворять нелегалов, которых застали рядом с линией границы, без проверок и формальностей – прямо там, где их нашли.

У решения властей есть логика. Варшава и Вильнюс не хотят, чтобы "белорусский миграционный путь" (к открытию которого, к слову, так сильно стремится российская и белорусская пропаганда) доказал свою эффективность.

А это может повлечь за собой цепной эффект. Поскольку в этом случае массовые истории успеха мигрантов, попавших в ЕС через Беларусь, станут магнитом для других их соотечественников, и остановить поток мигрантов станет еще сложнее. Именно эту историю ЕС переживал в 2015 году и не хочет ее повторения.

Именно поэтому даже совершенно некорректные действия официальной Варшавы (например, история с "зоофилией") пока не вызывают протестов европейских институций.

А вот в обществе этот протест есть. Он не сильный, но охватывает также лидеров мнений и либеральную прессу. А значит – может стать громче.

Почему же ЕС оказался на развилке, больше похожем на ловушку, читайте в материале Сергея Сидоренко Убийственный гуманизм Европы: как сопротивление "белорусским" мигрантам разрывает ЕС изнутри.