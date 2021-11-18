Еврокомиссия: "технические переговоры" с Беларусью по поводу мигрантов - это не переговоры с режимом Лукашенко

В Еврокомиссии заявили, что анонсированные технические переговоры с представителями властей Беларуси о возвращении мигрантов домой и оказании гуманитарной помощи не означают переговоров с режимом Лукашенко, а позиция по поводу санкций остается неизменной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал главный спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопросы литовского журналиста.

"Не стоит вопрос о переговорах с режимом Лукашенко. Мы вчера объявили, что будем вести технические переговоры с международными агентствами и белорусской стороной, чтобы способствовать возвращению домой находящихся на границе людей. Это будет предметом этих переговоров, как и, конечно, содействие оказанию гуманитарной помощи мигрантам, которые находятся в Беларуси. Поэтому речь не идет о каких-либо переговорах с режимом Лукашенко", - заявил Эрик Мамер.

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Он добавил, что в отношении санкций позиция остается такой же, как раньше.

Эрик Мамер прокомментировал также вопрос эстонского журналиста о том, "предоставлял ли ЕС мандат" Ангеле Меркель для телефонных разговоров с Лукашенко.

"Страны-члены, конечно, могут иметь двусторонние контакты, с кем захотят, это абсолютно нормально. Но, конечно, есть и тесные контакты между Еврокомиссией и странами-членами", – ответил он.

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Как известно, накануне Эрик Мамер сообщил, что ЕК будет вести технические переговоры в том числе с белорусскими властями для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 17 ноября провела телефонные разговоры о ситуации на белорусской границе с премьер-министрами Латвии, Эстонии и Литвы, также президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Украины Владимиром Зеленским, в разговоре с последним речь шла также об энергетических вопросах.

Также накануне Еврокомиссия объявила о предоставлении 700 тысяч евро начального гуманитарного финансирования для помощи мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

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