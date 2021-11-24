Правительство Швеции впервые возглавила женщина

В среду утром шведский парламент избрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон премьер-министром страны. Она стала первой женщиной в этой должности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Результат голосования сопровождался длительными аплодисментами. Обозреватели называют событие историческим и отмечают, что эта веха была достигнута через 100 лет после того, как в Швеции было введено всеобщее избирательное право.

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Согласно шведской системе парламентаризма, кандидату в премьер-министры для утверждения нужно убедить большинство членов парламента не голосовать против своей кандидатуры.

Андерссон была в шаге от поражения, ее спас один голос. 174 депутата проголосовали против ее кандидатуры, 117 были за, 57 воздержались. Один депутат отсутствовал на голосовании. Всего в парламенте Швеции - 349 депутатов.

54-летняя глава правительства, занимавшая до этого должность министра финансов, договорилась с Левой партией о повышении пенсий в обмен на ее поддержку на голосовании в парламенте.

Социал-демократическая партия избрала Андерссон своей главой после того, как бывший премьер-министр Стефан Левен подал в отставку с должности.

Левен возглавлял хрупкое правительство меньшинства вместе с "Зелеными" с 2014 года. Он опирался на поддержку левых и правых партий.