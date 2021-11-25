Новые правила въезда в ЕС, вакцина для детей, первые решения властей Германии: главное за день

Україну закликали ратифікувати Стамбульську конвенцію; президента Чехії виписали з лікарні; У Болгарії назвали основну причину ДТП, в якій загинули понад 40 людей; у Румунії з військової бази США розікрали палива на $2 млн; у Польщі заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь Росії; в Естонії прийняли закон про заборону обладнання 5G від китайської Huawei.

Більше цікавих новин 25 листопада у нашому дайджесті.

Про зброю для України та санкції

У Сенаті США закликають збільшити поставки летальної зброї Україні. Двоє сенаторів США наполягають на збільшенні постачань летальної зброї Києву на тлі нарощення Росією військ та техніки вздовж східного кордону України.

Сенсори Роб Портман та Джин Шахін прагнуть збільшити фінансування Пентагону для озброєння України ще на 50 мільйонів доларів у рамках щорічного законодавства в галузі оборонної політики, яке обговорюється в Сенаті.

Двопартійний пакет пропонує збільшити допомогу Пентагону Україні в галузі безпеки до 350 мільйонів доларів та визначити 125 мільйонів доларів із цієї суми на летальну зброю.

Слід додати, що з іншого боку, як повідомляють ЗМІ, адміністрація Байдена хоче виключити санкції проти "Північного потоку-2" з оборонного бюджету.

Отримувати зброю Україна планує і з Німеччини. На переговорах з новим урядом країни Київ наполягатиме на своїй позиції, що для поставок їй озброєння немає ніяких перешкод.

Тим часом, низка світових столиць розробляють економічні санкції проти РФ на випадок ескалації проти України. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, ЄС, НАТО, США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швеція, країни Балтії, Польща та низка інших партнерів вже підтримали Україну та застерегли Росію від ескалації.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС має бути готовий задіяти додаткові санкції проти Росії, якщо ситуація на сході України та навколо неї або на білорусько-польському кордоні загостриться.

Надвечір стало відомо, що вона телефоном обговорила з президентом Володимиром Зеленським безпекову ситуацію на кордоні України з Росією, запевнивши його у своїй підтримці незалежності та територіальної цілісності України.

Триваюче нарощування Росією сил на кордоні стане головною темою, яку Дмитро Кулеба підніматиме на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Ризі.

До речі, Польща закликала НАТО до збільшення сил Альянсу на східному фланзі.

Про спрощення для українців у Польщі

Польський уряд спрощує правила працевлаштування для іноземців.

Польща готується продовжити з 6 до 24 місяців період, протягом якого громадяни шести країн, включно з Україною, можуть працювати без отримання дозволу - не підставі так званого "освядченя", декларації про доручення роботи.

Відповідні зміни до законодавства вже підтримав Сейм - нижня палата парламенту.

Крім того, передбачається спрощення процедур для отримання "карти перебування", що спросить легалізацію у тому числі для українців, які хочуть залишатися працювати у Польщі.

Нововведення мають заохотити закордонних працівників подавати заяву на дозвіл на тимчасове чи постійне проживання у Польщі (т.зв. "карту перебування", яка видається іноземцям у Польщі на термін до трьох років).

Більше про нововведення у Польщі, у тому числі для українці, які працюють або планують працювати у сусідній країні, читайте в статті керівниці Відділу легалізації EWL Group Марії Кузенко Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України.

Про коаліційну угоду в Німеччині

Зміна влади у Німеччині стала, напевно, головною політичною подією року на європейському континенті. Після двох місяців переговорів німецька "світлофорна коаліція" представила в середу свою коаліційну угоду.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба позитивно оцінив ті частини угоди нової німецької коаліції, які присвячені Україні і Росії.

В ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Росії у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.

Нова німецька коаліція планує сприяти розвитку повноцінної європейської федерації.

Згідно з документом, три партії хочуть використовувати поточну Конференцію з майбутнього Європи як відправну точку для реформування ЄС.

В угоді йдеться, що конференція має призвести до конституційного процесу та, зрештою, до створення європейської федеративної держави.

Майбутній уряд Німеччини хоче скасувати візи для молодих росіян до 25 років, а також дозволити ліцензований продаж канабісу.

Про те, яким буде новий німецький уряд і яких сюрпризів тут варто чекати читайте в статті Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною.

Про правила подорожей до ЄС

Європейська комісія виступила з рекомендацією змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для поїздок в країни Євросоюзу.

Єврокомісія рекомендує встановити 9-місячний термін дії сертифіката. Термін відраховується від отримання другої дози. Після цього терміну необхідна буде додаткова (бустерна або посилюючи) доза вакцини. Ця вимога діятиме і для тих, хто відвідує ЄС, у тому числі з України. Наразі у нашій державі надають можливості вколоти бустерну дозу.

Крім того, Європейська комісія запропонувала рекомендації, згідно з якими вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволений в'їзд в країни Євросоюзу.

Громадяни третіх країн з 1 березня не зможуть приїхати в Європейський Союз з туристичною метою, якщо вони не вакциновані від коронавірусу або не мають підтвердження одужання.

Про ковід та вакцинування

Коронавірус не відступає. Німеччина перевищила поріг у 100 тисяч смертей від коронавірусу. Чехія на місяць повертає надзвичайний стан.

Франція починає ковід-вакцинацію третьою дозою для всіх дорослих, без неї сертифікат стане недійсним. Данія запропонує всім дорослим додаткову дозу вакцини.

У Фінляндії скасували щорічне президентське прийняття через COVID-19

А регулятор Євросоюзу схвалив використання вакцини BioNTech-Pfizer для дітей 5-11 років.

Інше: новий уряд Румунії, акція протесту у Стамбулі

Кулеба: без судових рішень в Україні ЄС і далі зніматиме санкції з чиновників часів Януковича.

Європарламент заявив про відповідальність РФ за злочини "групи Вагнера".

ЄС, низка окремих країн та організацій закликали Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Президента Чехії виписали з лікарні після 46 днів госпіталізації.

У Болгарії назвали основну причину ДТП, в якій загинули понад 40 людей.

У Стамбулі силовики розігнали акцію протесту після обвалу ліри.

У Польщі заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

Польща знизить ціни на паливо, газ і електроенергію у боротьбі з найвищою за 20 років інфляцією.

Парламент Румунії затвердив новий уряд зі змінним прем’єр-міністром.

У Румунії з військової бази США розікрали палива на $2 млн.

Парламент Молдови виділив майже $80 млн для сплати боргу "Газпрому".

В Естонії прийняли закон про заборону обладнання 5G від китайської Huawei.

На період виборів Росія продаватиме газ Сербії за пільговими цінами.

Це лише частина цікавих новин 25 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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