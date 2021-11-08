РФ отказалась от "нормандской" встречи глав МИД в дату, предложенную Францией и Германией

В Москве отклонили предложение о встрече министров иностранных дел кран "нормандского формата" – Германии, Франции, Украины и России – 11 ноября, как предложили Франция и Германия.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует российское агентство "Интерфакс".

Лавров сказал, что Москва отказалась от предложения Франции провести заседание 11 ноября, которое Жан Ив Ле Дриан озвучил во время их встречи в Риме. Он объяснил это распланированным графиком и тем, что Россия не получила ответа на свои предложения по итоговому документу такой потенциальной встречи, которые передали 29 октября. По его словам, речь идет о трехстраничном документе.

"Я ему сказал, что, во-первых, мы ждем реакцию на наши предложения, и, во-вторых, 11 ноября, даже если договоренность уже назрела и содержательная часть была готова, у меня очень насыщенный график", - заявил Лавров.

Он добавил, что после этого на днях в Москве снова получили совместное предложение от глав МИД Германии и Франции относительно 11 ноября. "Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы все же заняться не планированием каких-то мер "для галочки", а заниматься вопросом по сути, и перечислили конкретные шаги, к которым прибегает киевский режим, чтобы торпедировать Минские договоренности, - сказал глава МИД РФ. - Давайте увидимся, постоим перед камерами и дадим сигнал, что нормандский формат работает - нам такие показушные выступления не нужны", - заявил он.

Лавров добавил, что никакие новые даты не обсуждаются.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что предложения России по поводу заключительного документа возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Нормандском формате лишь подтверждают, что она продолжает избегать этой встречи.