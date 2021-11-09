Польша закрыла КПП на границе с Беларусью, ночь на границе прошла спокойно

Польша приняла решение закрыть пункт пропуска "Кушница" на границе с Беларусью в связи тем, что неподалеку расположились сотни мигрантов.

Об этом говорится в заявлении пограничной службы Польши, сообщает "Европейская правда"

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе движение на автомобильном пограничном переходе в "Кушнице" будет приостановлено с завтрашнего дня, то есть 09.11, с 07:00", - говорится в сообщении.

При этом пограничники добавили, что путешественникам следует направляться к пограничным пунктам в Тересполе и Бобровниках.

Полиция опубликовала видео с польско-белорусской границы, на которых видно людей, которые стоят за забором на территории Беларуси. Мигранты развели костры, в целом ночь прошла спокойно.

Ранее в понедельник полиция несколько раз публиковала в социальных сетях записи с приграничных территорий и сообщила, что отразила попытку "первого массового прорыва границы и агрессивного силового вторжения на территорию Евросоюза".

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.