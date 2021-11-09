Кандидат на главу МИД Чехии против скандального назначения "дипломата Земана" послом в Украину

Кандидат на пост министра иностранных дел в новом правительстве Чехии Ян Липавский выступает против кандидатуры Петра Пирунчика на пост посла в Украине.

Об этом он сказал в интервью изданию Dennik N, сообщает "Европейская правда".

Липавский сказал, что намерен пересмотреть некоторые кандидатуры на дипломатические должности, в том числе отменить отправку Адама Войтеха послом в Финляндию и заместителя директора иностранного департамента администрации президента Петра Пирунчика в Украину.

"Я очень критически отношусь к его назначению. В Украине очень подробно следят за всеми заявлениями президента против оккупированного Россией Крыма. Все эти высказывания очень негативно воспринимаются в Украине. У Чехии прекрасные отношения с Украиной, за исключением президента. В ситуации, когда Чехия отправит дипломата, который много лет работал на президента Милоша Земана, у него будет очень сложная миссия. У него будет такая требовательная среда, что он не сможет выполнять свою работу. Если Чехия продолжит выдвигать эту кандидатуру, чешско-украинские отношения будут очень обремененными", - сказал Липавский.

Обе кандидатуры были одобрены в этом году уходящим правительством Андрея Бабиша.

По информации "Европейской правды", по состоянию на начало ноября Прага не передала в Киев запрос на агреман о назначении Пирунчика послом, в том числе из-за дискуссий о корректности этого шага.

С 2015 года Пирунчик пошел работать в администрацию Земана, где долгое время был аналитиком, а с 2020 года завоевал такое доверие Земана, что вырос до заместителя директора международного департамента. При этом Пирунчик вел именно российское направление в команде действующего президента Чехии, который известен своей приверженностью к Путину и евроскептицизмом.

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