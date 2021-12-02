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Заместитель главы МИД Егор Божок подал заявление об отставке

Четверг, 2 декабря 2021, 11:21

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок написал заявление об отставке.

Как сообщает "Европейская правда", его текст Божок опубликовал в четверг в своем Twitter.

В заявлении от 2 декабря заместитель главы МИД отметил, что просит об увольнении по собственному желанию.

"Подал в отставку. Почему? Придет время - расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет плечом к плечу стояли на защите интересов Украины на международной арене", - прокомментировал Божок опубликованное заявление.

Напомним, в июне 2020 года Кабмин отстранил Божка от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел по его просьбе, когда тот фигурировал в деле о превышении служебных полномочий бывшим президентом Петром Порошенко.

Дело касалось назначения указом Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко в июле 2018 года. В то время СВР возглавлял Божок.

Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, согласно которому решение президента было объявлено личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

ДБР заявило, что Порошенко склонил Божка к незаконному решению.

Печерский районный суд Киева 21 января 2021 года принял решение отменить как незаконное и безосновательное подозрение Божку по уголовному делу о превышении Порошенко служебных полномочий.

В апреле 2021 года Божок попросил вернуть его на должность.

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МИД
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