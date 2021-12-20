Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У задержанного в Германии грузинского генерала - гражданство Украины, делом занялись консулы - МИД

Понедельник, 20 декабря 2021, 17:07

Задержанный в Германии генерал Георгий Каландадзе, занимавший должность начальника Генштаба Грузии при президенте Михеиле Саакашвили, имеет украинское гражданство, его делом уже занялись украинские консулы.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Посольство Украины в Германии информировано о задержании 19 декабря в аэропорту Берлин-Бранденбург украинского гражданина Георгия Каландадзе", – рассказал Николенко.

Читайте также
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили

Украинские консулы уже взаимодействуют с немецкими правоохранителями для выяснения причин задержания и предоставления гражданину консульской помощи, добавил он.

Для защиты интересов Каландадзе также подключился его юрист.

Каландадзе получил гражданство Украины 20 декабря 2019 года указом президента Зеленского.

Георгий Каландадзе был объявлен в розыск правоохранительными органами Грузии. Он был задержан 19 декабря в аэропорту Берлина.

Каландадзе покинул Грузию после смены власти в 2012 году. В основном он жил в Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

В Грузии ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы. В 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявили обвинение в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД
powered by lun.ua

Статьи

Прочь от Меркель: как изменит партию экс-канцлера ее главный критик

Как изменится главная оппозиционная партия Германии после победы Фридриха Мерца – многолетнего критика курса Ангелы Меркель? (укр.)
20 декабря 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Варшава теряет союзников: зачем Польша пошла на конфликт с США

Польский Сейм в настоящем турборежиме принял скандальный закон о СМИ, следствием которого станет конфликт с США (укр.)
20 декабря 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Путин на всю голову. Почему российский ультиматум НАТО - хорошая новость для Украины

Гибридная, (энергетическая, транзитная и т.п.) агрессия против Украины и ЕС вполне реальна. Включая новую газовую войну.
17 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда