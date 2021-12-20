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Украинцам для въезда в Румынию необходимо заполнить цифровую анкету

Понедельник, 20 декабря 2021, 17:43

С 20 декабря всем лицам, направляющимся в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету в связи с мерами борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

"На основе анкетных данных сотрудники управления общественного здоровья Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, контактировавшими при путешествии с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

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Цифровую анкету можно сформировать в электронном виде по ссылке https://plf.gov.ro.

Кроме того, на сайте правительства Румынии отмечено, что лица, прибывающие в пункты пропуска этой страны без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от его заполнения предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч леев.

Напомним, с 10 декабря для въезда в Румынию из Украины даже вакцинированным людям нужен результат ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Румыния ввела карантинный режим на 14 дней для прибывших из Украины невакцинированных путешественников.

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