"Открытое небо": Wizz Air запустил рейсы в Европу по закрытым направлениям

Лоукостер Wizz Air на днях запустил рейсы из Киева в бюджетный аэропорт Бове рядом с Парижем и в аэропорт Эйндховена в Нидерландах, несмотря на то, что подписанный с ЕС договор об "открытом небе" еще не начал действовать.

Об этом говорится в публикации Avianews, пишет "Европейская правда".

Соглашение об "открытом небе" между Украиной и ЕС подписали 12 октября. Этот договор должен снять все ограничения на полеты между странами, однако все еще не вступил в силу – стороны не прошли внутренние процедуры и не обменялись нотами, чтобы соглашение можно было применять на практике.

Рейсы из Украины во Францию ​​и Нидерланды были ограничены межправительственным соглашением, однако Wizz Air смог начать полеты по закрытым для него маршрутам.

"Wizz Air получил разрешение от государств-членов ЕС, а также от Украины на полеты из Украины в зимний сезон на основе новой политики по "открытому небу", поскольку все стороны согласились действовать в духе соглашения с даты его подписания", - заявили изданию в пресс-службе Wizz Air.

Два информированных источника на рынке объяснили изданию обновленный механизм выдачи прав на маршруты. Стороны договорились не препятствовать выходу на рынок новых авиакомпаний даже если межправительственные соглашения предусматривали ограничение количества авиаперевозчиков, маршрутов или рейсов.

По сути это означает, что концепция "открытого неба" о свободном рынке начала применяться на основе действующего законодательства.

Wizz Air смог запустите рейсы в Нидерланды и Францию, поскольку авиационные власти этих стран не стали применять существующие ограничения. Госавиаслужба Украины также не стала препятствовать новым рейсам, хотя формально могла.

Больше по теме читайте в статье: Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС

Смотрите также видеоблог редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко, который на простом языке рассказал все о грядущих изменениях в авиасообщении с ЕС.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды