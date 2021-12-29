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Укр / Рус
Укр / Рус

Возле греческого Крита в третий раз за последние дни произошло сильное землетрясение

Среда, 29 декабря 2021, 10:56

У юго-восточного побережья Крита утром 29 декабря произошло сильное землетрясение, толчки почувствовали по всей восточной части острова.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

По предварительным оценкам Института геодинамики, магнитуда землетрясения составляла 5,7, эпицентр находился на глубине 45 км. Толчки зафиксировали в 07:08 по местному времени.

 

Землетрясение почувствовали во всей восточной части острова, особенно на юге, но также в Ираклионе, который находится на северном побережье. Толчки ощутили и в Египте.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ученые считают, что это землетрясение не связано с предыдущими и из-за его значительной глубины последующих толчков не должно быть.

Также за несколько минут до полуночи мелкое землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали около Салоник.

Напомним, вечером 26 декабря в море к востоку от Крита зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, а через три часа - еще одно, магнитудой 5,4.

Перед этим последнее сильное землетрясение произошло в октябре – магнитудой 6,3, эпицентр находился неподалеку от побережья Крита. Тогда сообщали о разрушениях, но обошлось без погибших.

27 сентября более слабое землетрясение, эпицентр которого находился непосредственно под островом, привело к серьезным разрушениям и гибели одного человека.

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Греция стихийные бедствия
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