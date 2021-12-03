Байден заявил о подготовке ряда инициатив для сдерживания Путина от вторжения в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

"Я готовлю, по моему мнению, наиболее всеобъемлющий и значительный набор инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать", - сказал Байден.

Президент США также подчеркнул, что находится в постоянном контакте с союзниками в Европе и Украине. "Мой госсекретарь и мои советники привлечены в полном объеме", - добавил он.

В Кремле сегодня заявили, что дату переговоров лидеров США и России в формате видеоконференции до сих пор не определили, но среди рассматриваемых - 7 декабря.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме призвал отвести войска от границ Украины и выполнять Минские соглашения.

Ранее Лавров заявил, что Россия вскоре выдвинет предложения по новому пакту о европейской безопасности, который, по заявлениям Москвы, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.

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