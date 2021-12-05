Минобороны Беларуси вручило ноту протеста военному атташе Украины

Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста из-за якобы нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

"5 декабря 2021 года в Департамент международного военного сотрудничества министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", - говорится в сообщении Минобороны.

Там также отмечено, что поводом стало нарушение 4 декабря 2021 границы Беларуси в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе Новая Рудня.

"Военному атташе было доказано, что украинская сторона избегает диалога для решения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - сообщили в Минобороны.

Напомним, вечером 4 декабря белорусское государственное информагентство БЕЛТА опубликовало заявление Госпогранкомитета о том, что украинский военный вертолет Ми-8 во время учений якобы пересек линию границы и залетел на территорию Беларуси на глубину до 1 км.

В ГНСУ на это заявили, что в учебной операции украинских сил у границы с Беларусью применяется авиация и беспилотники, но заявления белорусской стороны о якобы нарушении украинским вертолетом воздушного пространства не соответствуют действительности.

Как сообщала украинская Госпогранслужба, с 23 ноября во всех пограничных областях проводят учебную операцию "Полесье", отрабатывая реагирование на потенциальные попытки массового нелегального пересечения границы с Белоруссией.