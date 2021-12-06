Парламентарии Украины, Литвы и Польши: Россия будет нести полную ответственность за эскалацию конфликта

Межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши заявила, что Россия будет нести полную ответственность за возможную эскалацию конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в итоговом документе XI Межпарламентской ассамблеи, подписанном главами парламентов Украины, Польши и Литвы в понедельник в Варшаве.

"Межпарламентская ассамблея Верховной Рады, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша... с обеспокоенностью наблюдает за концентрацией вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины, что противоречит принципу удержания от угрозы или применения силы в международных отношениях, которого Россия обязалась придерживаться в соответствии с международными договорами…

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Признает Россию стороной, которая будет нести полную ответственность за возможную эскалацию конфликта, если она не откажется от своих агрессивных действий", - говорится в документе.

В нем также говорится, что парламентарии Украины, Литвы и Польши осуждают вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и попытку аннексии Крыма.

Также Украина, Польша и Литва осуждают незаконное проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму и не признают ее результаты. Ассамблея не признает и результатов незаконных выборов в Госдуму России.

В документе содержится призыв к международному сообществу ужесточить ограничительные меры и санкции против Российской Федерации вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

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Ассамблея требует от РФ прекратить военную агрессию против Украины, остановить наращивание военного потенциала на оккупированных территориях и границах с Украиной, вернуть все временно оккупированные территории Украины.

Западные СМИ продолжают сообщать, публикуя карты, о планах вторжения России на территорию Украины.

Немецкое издание Bild со ссылкой на источники в НАТО и службах безопасности сообщает, что Россия рассматривает план захвата двух третей территории Украины, включая Киев.

Американское The Washington Post со ссылкой на документы разведки США пишет, что РФ допускает наступление на Украину в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военных.

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