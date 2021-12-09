Посол Швейцарии назвал условия возвращения замороженных активов Януковича

Возвращение замороженных активов бывшего президента Виктора Януковича станет возможным только тогда, когда антикоррупционные институты в Украине будут независимыми и с беспристрастным руководством.

Об этом заявил посол Швейцарии в Украине Клод Вильд на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Вильд напомнил, что сразу после Революции достоинства несколько стран, включая Швейцарию, заморозили активы, которые, как считается, окружение Януковича получило коррупционным путем.

Посол подчеркнул, что этот шаг имел целью дать Украине время, чтобы расследовать преступления и доказать, что деньги - коррумпированные, и иметь решение национального суда, которое бы определило их как украденные у государства.

"Это дало бы судам стран, которые заморозили эти активы, подтверждение уголовного происхождения средств и возможность признать их за Украиной. Однако прогресс по возвращению украденных активов возможен, только когда антикоррупционные институты Украины независимы, имеют беспристрастное руководство и работают в рамках сильного мандата по предотвращению коррупции и охране правопорядка", - сказал посол.

Он подчеркнул, что именно поэтому отбор нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры является ключевым для усиления доверия к органу и антикоррупционной системе в целом.

Напомним, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис во время визита в Киев заявил, что Украина сможет вернуть замороженные средства Януковича после изменений в судебной системе.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн) сроком на три года. Затем срок действия этого решения неоднократно продлевали.

Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами.

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