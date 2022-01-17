Президенты Финляндии и Франции обсудили ситуацию у границ Украины

Президент Финляндии Саули Ниинисте обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы европейской безопасности и ситуацию у границ Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила канцелярия финского президента.

Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и европейскую безопасность. Оба считают важным диалог с Россией", - говорится в сообщении.

Президенты заявили, что необходимо, чтобы в прениях четко звучала европейская позиция.

Главы государств обсудили на общем уровне сотрудничество ЕС в области безопасности и тесные отношения Евросоюза с США.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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