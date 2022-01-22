"Неприемлемо и не обсуждается": Румыния ответила на требование РФ вывести войска НАТО

Министерство иностранных дел Румынии отвергло как неуместные и безосновательные заявления МИД РФ относительно военного присутствия союзников на восточном фланге НАТО.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, пишет "Европейская правда".

В МИД напомнили, что присутствие НАТО в союзных государствах, является сугубо оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации, особенно с 2014 года, когда украинская территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и такое поведение продолжает усиливаться, несмотря на попытки НАТО вести конструктивный диалог.

"Призыв к сокращению сил НАТО во всех государствах Североатлантического союза, присоединившихся после 1997 года, включая войска, в соответствии с требованиями Москвы уже содержится в предложениях России по европейской безопасности, обнародованных в декабре 2021 года. Эта просьба уже была однозначно отклонена Североатлантическим альянсом как неприемлемая как публично, так и в диалоге НАТО с Россией и США-Россия соответственно", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания и обороны напрямую связана и является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, на который не может иметь право вето ни одна третья страна.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не России решать, где Альянс будет размещать свои силы.

Реакция заместителя генсека НАТО последовала после того, как в МИД РФ заявили, что Россия хочет получить от Запада гарантии вывода сил Альянса из Румынии и Болгарии.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по безопасности. Москва, в частности, требует от Запада обязательств по нерасширению НАТО и отказу от создания военных баз в постсоветских странах.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Запада как можно скорее.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды