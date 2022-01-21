В НАТО отреагировали на требование РФ о выводе сил из Румынии и Болгарии

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил, что не России решать, где Альянс будет размещать свои силы.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью румынскому порталу Digi24.

"Наш ответ был и остается четким и прозрачным: вопрос размещения сил НАТО на его территории – это не вопрос для обсуждения. Работа НАТО, где и в какой конфигурации, в зависимости от нужд безопасности, мы размещаем нашу военную силу – это не дело Российской Федерации, так же, как мы не указываем Российской Федерации, где размещать или не размещать собственные силы на своей территории", - заявил Джоане.

"Мы говорим Российской Федерации, что это абсолютный анахронизм, и это возвращение в сложные периоды европейской истории - что можно угрожать военным вторжениям соседнему европейскому государству, суверенному, независимому и демократическому. Именно это - настоящая красная линия, а не та, о которой говорит глава дипломатии в Москве", – подчеркнул он.

Реакция заместителя генсека НАТО последовала после того, как в МИД РФ заявили, что Россия хочет получить от Запада гарантии вывода сил Альянса из Румынии и Болгарии.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по безопасности. Москва, в частности, требует от Запада обязательств по нерасширению НАТО и отказу от создания военных баз в постсоветских странах.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Запада как можно скорее.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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