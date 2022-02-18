Вице-президент США, генсек НАТО и лидеры стран Балтии обсудили российскую угрозу

В пятницу 18 февраля вице-президент США Камала Гаррис и генсек НАТО Йенс Столтенберг встретились с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии, центральной темой разговора была российская угроза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Камала Гаррис призвала Кремль к дипломатическому пути и повторила предупреждение о серьезных последствиях в случае решения о дальнейшей агрессии против Украины.

Она подчеркнула, что союзники в НАТО готовы объединенно и решительно ответить санкциями, и привержены принципу Альянса о том, что нападение на одного союзника будет означать нападение на всех.

"Мы четко дали понять, что открыты для дипломатии. Сейчас пора России продемонстрировать, что она тоже серьезно говорит об этом", - отметила вице-президент США.

Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы выразили мнение, что сдержать Россию помогут только демонстрация единства между союзниками, угроза жестких санкций и усиление восточного фланга НАТО.

"Над Европой нависла угроза войны, к сожалению, мы должны это признать", – сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Он высказался за постоянное присутствие американского контингента в Литве, подчеркнув, что сдерживание – единственный способ остановить РФ.

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