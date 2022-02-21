Риски вторжения РФ и ответ Запада: о чем говорили на Мюнхенской конференции

18-19 февраля в Мюнхене состоялась ежегодная конференция по безопасности – самый авторитетный мировой форум в сфере международной безопасности, обсуждающий события по всему земному шару. И если раньше украинская тематика была здесь далеко не на первом месте, даже в феврале 2015-го, когда шли бои за Дебальцево, то на этот раз все изменилось.

Об особенностях нынешней конференции, заявлениях участников и выводах, которые можно сделать по ее итогам, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко, посетившего мероприятие, Мюнхенская не зрада: как Путин объединил мир вокруг Украины и какие шаги готовит Запад.

На конференции практически каждый западный топовый политик посвящал Украине заметную часть своей речи; украинская и восточноевропейская панели собрали аншлаг в зале; а "Украинский ланч", который Yalta European Strategy и Фонд Пинчука уже пять лет подряд организуют на полях Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) – превратился в ключевой side event форума и прошел с участием нескольких министров обороны и иностранных дел и лично главы конференции Вольфганга Ишингера.

Представители властей РФ проигнорировали Мюнхен-2022, и это еще одна уникальная особенность нынешней конференции. Много лет Москва активно работала на МКБ. Именно на такой конференции в 2007 году Владимир Путин произнес здесь свою знаменитую "мюнхенскую речь", ставшую первым открытым ультиматумом Путина в адрес Запада.

Украинское экспертное сообщество единогласно поддержало выступление президента Владимира Зеленского в Мюнхене. Широкой украинской аудитории выступление тоже "зашло". Более того, выступление президента Украины в этот раз "зашло" и западной аудитории. Хотя, в речи Зеленского было немало упоминаний, не всегда положительных, о западных партнерах.

Глава МИД Британии Лиз Трасс, выступавшая сразу после украинского президента, которую попросили прокомментировать его слова, даже немного отклонилась от официальной британской линии и признала, что угроза масштабной агрессии, по мнению многих, не является такой однозначной – но Запад все равно имеет к ней готовиться.

Кстати, наиболее пессимистические прогнозы касательно действий России звучали от представителей британо-американского содружества.

В своем выступлении на конференции Трасс предупредила, что уже на следующей неделе в Украине может развернуться "худший сценарий" российского вторжения. Ее поддержал Борис Джонсон, объявивший, что, по данным разведки, Россия планирует самую большую с 1945 года войну в Европе.

В то же время, только 37% министров, экспертов по безопасности, действующих и бывших политиков, специализирующихся на Украине, опрошенных на Мюнхенской конференции, считают, что Путин начнет полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с попыткой захвата Киева, уже в ближайшее время. Остальные дали отрицательный ответ.

И, что бросалось в глаза в дискуссиях в Мюнхене – это то, что чем дальше от Украины, тем пессимистичнее политики или политика.

Лидеры и представители всех без исключения государств ЕС и НАТО на конференции подтвердили: санкции против России в случае нового вторжения точно будут.

Уже есть подробная договоренность о совместных санкциях внутри британо-американского содружества, заверила в Мюнхене глава МИД Канады Мелани Жоли.

В ЕС уже знают об общем американо-британо-канадском решении, в курсе деталей санкционного пакета, и обещают не медлить с ответом и присоединиться к нему.

Если подытожить результаты конференции, то можно с абсолютной уверенностью говорить, что единство Запада, готовность поддерживать Украину были беспрецедентными.

Более подробно - в материале Сергея Сидоренко Мюнхенская не зрада: как Путин объединил мир вокруг Украины и какие шаги готовит Запад.