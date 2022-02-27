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В Чехии за публичное одобрение войны РФ против Украины грозит уголовная ответственность

Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:07

В Чехии за публичное одобрение войны Российской Федерации против Украины угрожает уголовная ответственность, есть уже два дела.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Чехии.

Публичное одобрение вторжения РФ в Украину может классифицироваться как "преступление отрицания, усомнения, одобрения или оправдания геноцида".

"Уже есть два первых случая задержанных, которым инкриминируют этот параграф Уголовного кодекса", - отмечает посольство.

Полиция Чехии также разместила предупреждение о том, что жители страны могут заметить больше правоохранителей возле стратегически важных объектов, но какой-либо конкретной информации о непосредственных угрозах для Чехии пока нет.

Напомним, 26 февраля чешское правительство одобрило отправку оружия и боеприпасов на сумму 188 миллионов крон (8,57 миллиона долларов), чтобы помочь Украине защититься от нападения России.

Чехия среди первых в Европе закрыла свое небо для российских самолетов.

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Чехия Война с РФ

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