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Четыре истребителя РФ нарушили воздушное пространство Швеции

Среда, 2 марта 2022, 21:32

Четыре российских истребителя в среду нарушили воздушное пространство Швеции.

Об этом говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Швеции.

Два российских Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд.

Шведские истребители Jas 39 Gripen были подняты по тревоге и задокументировали инцидент, сделав фотографии. Нарушение было недолгим.

"Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", - заявил ВВС Карл-Йохан Эдстрём.

Напомним, глава МИД Швеции Анн Линде объявила о выделении 47 млн евро на гуманитарную поддержку Украины.

Кроме того, Швеция передает в Украину 5 тысяч противотанковых гранатометов Pansarskott 86, 5 тысяч бронежилетов, 5 тысяч шлемов и 135 тысяч сухпайков.

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