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Кулеба – к НАТО: действуйте, пока не поздно, не дайте Путину превратить Украину в Сирию

Пятница, 4 марта 2022, 16:19

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел НАТО призвал государства Альянса действовать, пока не поздно, и не позволить Путину превратить Украину в Сирию.

Свое обращение к главам МИД он опубликовал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Спасибо за все, что вы сделали, но это – война. На войне нужно делать все возможное до момента, когда мы победим", – сказал министр.

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Он заявил, что Россия пытается превратить Украину в Сирию, используя аналогичные тактики, и призвал не допустить этого.

"Мы не должны позволить им создать Сирию в Европе. Мы готовы бороться и продолжим бороться, но помогите нам. Если вы этого не сделаете, будете вынуждены разделить ответственность за жизнь и страдания мирных украинцев, умирающих из-за безжалостных российских пилотов, сбрасывающих на них бомбы", - сказал министр иностранных дел Украины.

Министр призвал государства НАТО действовать, пока Владимир Путин не атаковал государства к западу от Украины.

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"Я уверен: эта война разворачивается таким образом, что наступит момент, когда вы будете готовы предоставить нам во что бы то ни стало, буквально все, что нам нужно, чтобы остановить Путина от ударов по вам и превращение Европы в страшный сон. Моя единственная надежда - что это не будет поздно", - сказал Дмитрий Кулеба.

На экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта задавали вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, однако государства НАТО на это не согласились.

В то же время Столтенберг спрогнозировал дальнейшую эскалацию в Украине, заявляя, что ближайшие дни будут хуже.

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Война с РФ Альянс Россия Кулеба

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