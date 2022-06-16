Макрон в Киеве объяснил, зачем столько раз звонил Путину и что теперь чувствует

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.

Об этом президент Франции рассказал группе украинских журналистов, в частности, "Европейской правде", во время визита в Киев.

Макрон признал, что его общение с Владимиром Путиным не дало результата, и после визита в Украину он стал это особенно ощущать.

"Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу – то я не только разочарован. Это не недостаточно сильное слово, учитывая то, до чего привели действие этого человека", – объяснил он.

Макрон подчеркнул, что временами Украина просила его позвонить в Кремль.

"Иногда я звонил по просьбе президента Зеленского, когда он хотел донести до Путина определенные мессиджи или предложения", – заявил президент Франции, добавив, что даже за нежелание с РФ придется договариваться и впоследствии.

Он также утверждает, что не питал иллюзий относительно намерений российского лидера.

"Именно поэтому я приложил столько усилий, чтобы эта война не начиналась. Поэтому зимой ездил в Москву, и до того столько времени провел с этим человеком. Потому что я понимал, что каждый этап, к которому он будет переходить, каждый новый шаг будет создавать что-то необратимо и для Украины, и для России", – объяснил он.

Президент Франции не раз критиковал за телефонные разговоры с Путиным уже во время войны в Украине.

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что разговоры с президентом РФ не имеют смысла, а экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте назвала их звонками террористу.

Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение - хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой. Он сказал также, что видит роль Франции в том, чтобы быть посредником.

В МИД Украины ответили, что призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию ​​или любую другую страну, призывающую к этому.