Трасс опережает своего соперника за должность премьера Британии на 22%

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22 процентных пункта опережает своего соперника Риши Сунака в борьбе за пост премьер-министра.

Об этом свидетельствует опрос членов Консервативной партии, проведенный Opinium Research, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Среди выборки из 450 членов партии, которые решили, как они будут голосовать на текущих выборах руководства, Трасс набрала 61%, а бывший министр финансов Сунак - 39%.

Примерно 200 000 членов правящих консерваторов голосуют за замену премьер-министра Бориса Джонсона.

Общий размер выборки, включая тех, кто не выразил предпочтения в голосовании, составил 570 человек. Менее трети из них, 29%, заявили, что уже проголосовали, и еще 47% заявили, что приняли решение. Только 19% заявили, что могут изменить свое мнение.

Голосование за лидерство проводится по почте, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

Опрос показывает, что тремя основными причинами поддержки Трасс были неприязнь к Сунаку, ощущение, что она заслуживает большего доверия, и то, что она осталась верной Джонсону. Как известно, отставка Сунака способствовала падению Джонсона.

Сторонники Сунака заявили, что он лучше разбирается в экономике и является самым компетентным или умным из двух кандидатов.

Опрос показал "ностальгию по Джонсону" среди членов партии, 63% предпочли бы, чтобы Джонсон остался у власти, а не Трасс. Предпочтение Джонсона Сунаку еще сильнее - 68%.

В начале выборов нового лидера Консервативной партии более популярным кандидатом был Сунак, но последние опросы показали, что Трасс пользуется большей популярностью среди рядовых консерваторов.

Ее уже поддержали бывшие конкуренты Том Тугендхат и Пенни Мордонт, а также министр обороны Бен Уоллес и бывший министр здравоохранения Саджид Джавид.