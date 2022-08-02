Количество участников саммита Крымской платформы увеличится – ОП

Дипломатический советник президента Украины, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что во втором саммите Крымской платформы примут участие по меньшей мере 48 участников – больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Перечень участников Крымской платформы расширился, поэтому 23 августа, через год после первого саммита, президент Украины инициировал проведение второго саммита Крымской платформы. Очевидно, по вопросам безопасности мы не можем провести в этом году саммит в офлайн-формате", – сказал Жовква на брифинге в вторник.

Он добавил, что на саммит были приглашены не только действующие участники Крымской платформы.

"На сегодняшний день у нас есть 48 участников, в том числе представителей государств Азии, Латинской Америки и Африки. На сегодняшний день украинская сторона работает над тем, чтобы наибольшее количество лидеров приняли участие в формате онлайн саммита Крымской платформы 23 августа", – сказал замглавы ОП.

Жолква также анонсировал проведение в октябре саммита Крымской платформы в формате парламентского измерения с участием спикеров парламентов иностранных государств.

"Это мероприятие будет проходить офлайн в одном из государств-партнеров Украины. На сегодняшний день продолжается соответствующая работа", - добавил он.

Напомним, Крымская платформа – это созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма.

Первый саммит Крымской платформы прошел в прошлом году тоже 23 августа в Киеве. В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

Этот документ подтвердил, что остров является украинским, а действия РФ в Крыму с 2014 года являются агрессией и оккупацией.

Также государства-участники саммита договорились создать "Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации".

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