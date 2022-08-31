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Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские государственные каналы

Среда, 31 августа 2022, 18:04

Президент Владимир Зеленский призвал государства Европейского Союза запретить на своей территории российские государственные СМИ и пропагандистов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом Зеленский заявил во время своего выступления на Forum 2000 в Праге.

"Ни один российский торговец пропагандой не должен оставаться на территории ЕС. Ни одному российскому государственному телеканалу нельзя разрешать и дальше работать на территории ЕС", – заявил он.

Напомним, в начале марта по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. Позже этот список пополнили Rossiya24, TV center International и RTR Planeta.

Несмотря на санкции, российский пропагандистский иноязычный канал RT создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

Кроме того, Россия нашла новые пути распространения своей дезинформации после того, как из-за ее вторжения в Украину Евросоюз заблокировал RT и Sputnik, два главных пропагандистских кремлевских канала.

На этом фоне Германия и Франция хотят, чтобы Европейский Союз применил "творческие пути", позволяющие распространять независимую информацию внутри России для противодействия кремлевской пропаганде.

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Зеленский роспропаганда

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