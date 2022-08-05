Китай вызвал послов европейских государств из-за заявления G7 по Тайваню

Министерство иностранных дел Китая заявило, что вызвало европейских дипломатов, чтобы выразить им протест в связи с заявлением G7 и ЕС с критикой военных учений Китая вокруг Тайваня.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

В МИД сообщили, что встреча состоялась вечером в четверг, дипломатам выразили протест в связи с "вмешательством во внутренние дела Китая". Послов каких именно европейских государств вызвали, не уточняют.

Ранее в четверг Китай отменил встречу главы МИД с японским коллегой из-за заявления Группы семи о том, что для военных учений Китая нет повода.

Страны Группы семи и Евросоюз в своем заявлении критикуют проведение Китаем военных учений вокруг Тайваня после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отметив, что это нельзя считать поводом для агрессивной военной деятельности.

Определенные Китаем зоны для учений расположены вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, кое-где вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.

Накануне Япония заявила, что китайские ракеты впервые упали в ее воды.

Утром 5 августа Тайвань заявил, что Китай отправил военные корабли и самолеты за условный предел посреди Тайваньского пролива, который десятилетиями считается неофициальной буферной зоной между Китаем и Тайванем. Пекин заявляет, что впервые были проведены пуски ракет так, что они пролетели над территорией острова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

Нэнси Пелоси стала самым высокопоставленным чиновником США, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

Подробнее о значении этого визита - в статье Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином