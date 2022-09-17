Тайвань не продлил безвиз для россиян

Частично признанный Тайвань решил не продолжать программу безвизового въезда для граждан России, которая была введена в 2018 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии CNA в пятницу сообщило министерство иностранных дел Тайваня.

Россия входила в экспериментальную программу тайваньского МИД, которая предусматривала безвизовый въезд на остров для граждан четырех стран – кроме РФ, это Таиланд, Бруней и Филиппины.

С 2018-го программу, рассчитанную на 12 месяцев, продолжали каждый год, но во время последнего такого решения было решено, что после 31 июля Россия больше не входит в нее.

В тайваньском МИД уточнили, что облегчение въезда для граждан России имело целью способствовать туризму и двусторонним торговым отношениям.

Как отмечает CNA, пока Тайвань ограничивает въезд для всех иностранцев в связи с коронавирусом, поэтому воспользоваться безвизовой программой с 2020 года было практически невозможно.

Однако остров начал постепенно смягчать требования и уже позволил безвизовый въезд для граждан 14 стран-союзников – в частности США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.

Кроме того, страны Балтии и Польша с 19 сентября вводят жесткие ограничения на въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами, независимо от того, в какой стране они выданы.

Читайте также: Что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.