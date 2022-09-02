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Более 80% венгров против закрытия въезда россиянам и предоставления оружия Украине

Пятница, 2 сентября 2022, 12:01

Подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции ЕС в отношении России, выступают против запрета на выдачу виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС.

Таковы данные исследования аналитического центра Századvég, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

"Выяснилось, что уже введенные санкции не оправдали ожиданий и вместо этого погрузили страны-члены ЕС в кризис, поскольку попытки отказаться от российских источников энергии привели к чрезвычайной неопределенности и росту цен на нефть, электроэнергию и газ", - утверждает Századvég.

Опрос, проведенный на выборке из 1000 человек, показывает, что 81% против того, чтобы ЕС и его государства-члены направляли оружие в Украину, и такой же уровень сопротивления запрету на въезд российских туристов. Только 16% и 17% респондентов согласны с двумя предложениями.

"Подавляющее большинство венгров хотят видеть мир в соседних со своими странами, однако, по их мнению, вооружение Украины имеет противоположный эффект, и фактически это способствует продолжению войны, что приводит к дальнейшим человеческим жертвам и ослаблению экономики Европы через генерацию военной инфляции", - говорится в исследовании.

Кроме того, отсутствие российских туристов также окажет негативное влияние на доходы от европейского туризма и, соответственно, на экономические показатели континента, утверждает исследование.

Большинство респондентов (78%) не поддерживают запрет на импорт российской нефти в Европу, обучение украинских военных Евросоюзом (77%), запрет на импорт российского газа и окончательный отход от российского газа (75%) или запрет импорта российского топлива и сырья для АЭС (74%).

Венгры также выступают против запрета импорта российского угля (71%), товаров и услуг из России в Европу (70%), российских гражданских самолетов в Европе (68%) и запрета на продажу европейских товаров и услуги России (67%).

Результаты опроса свидетельствуют, что только одна из мер наказания пользуется поддержкой большинства: 57% респондентов согласны с заморозкой активов российских миллиардеров и олигархов, а 37% с этим не согласны.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает введение визовых ограничений для россиян или усложнение процедуры выдачи виз.

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Венгрия санкции визы Война с РФ

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