Албания готовит "драконовские меры" по энергосбережению

В Албании в четверг будет объявлен пакет мер по энергосбережению, которые помогут албанцам экономить энергию в условиях кризиса.

Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики и инфраструктуры Белинда Баллуку, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Баллуку сказала, что пакет представит она премьер-министр Эди Рама, и он будет содержать "решительные меры" по экономии энергии.

"По диапазону 800 кВт/ч, начиная с 1 октября, будут и другие кардинальные мероприятия. Завтра мы представим энергосберегающий пакет", - сказала Баллуку, имея в виду более высокий тариф, который должны платить те, кто потребляет больше энергии.

Она подчеркнула, что освещение мест общего пользования будет отключено уже после 22:00. Чиновница также намекнула на смену рабочего времени для промышленности и другие совместные мероприятия Баллуку добавила, что Германия и другие страны уже сделали аналогичные шаги.

Ранее в этом месяце Баллуку посоветовала стирать одежду при температуре 30 градусов для экономии энергии.

Позже Албанская электроэнергетическая корпорация призвала граждан выключать свет для экономии энергии.

Пока цены в стране еще не выросли, частично из-за государственных субсидий и того факта, что большинство электроэнергии, которая использовалась с начала войны в Украине, производилась на местном уровне с помощью гидроэлектростанций.

Но зимой производство падает и приходится покупать энергию на международном рынке, на что существенно повлияла война с Россией.

В начале сентября Сербия, Албания и Северная Македония договорились сформировать совместную комиссию, чтобы помочь друг другу преодолеть угрозу нехватки энергии и продовольствия этой зимой.

Как сообщалось, в Европарламенте передумали менять ковер и делать новый бар из-за роста затрат на энергию.