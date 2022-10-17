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Канада ввела санкции против российского канала "Звезда" и более 30 пропагандистов

Понедельник, 17 октября 2022, 21:31

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник объявила о введении дополнительных санкций против российских физических и юридических лиц в связи с неоправданным вторжением России и аннексией территорий Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санкции были введены против 34 физических и одного юридического лица, которые причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды.

"Эти лица и организации помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных нарративов, которые служат поводом для неоправданной войны российского режима", - говорится в сообщении правительства Канады.

В перечне в частности находятся пропагандистский телеканал "Звезда", принадлежащий министерству обороны РФ, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, телеведущие Тина Канделаки и Наиля Аскер-Заде, помощник Путина Владимир Мединский и другие.

После незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году Канада ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а с 24 февраля - еще против более 1400 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

В частности 30 сентября Канада ввела санкции против 43 российских олигархов, финансовых элит и членов их семей, так называемый "руководящий орган Херсона", а также 35 поддерживаемых Россией "чиновников" в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.

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Канада санкции Россия

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