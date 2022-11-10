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Европарламент поддержал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

Четверг, 10 ноября 2022, 12:40

Европейский парламент в четверг проголосовал за решение, которым признал готовность Хорватии присоединиться к Шенгенской зоне.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской народной партии, крупнейшей группы Европарламента, пишет "Европейская правда".

"Хорватия готова присоединиться к Шенгенской зоне свободного передвижения. Она выполнила все необходимые условия. Уверен, что это будет еще одна история успеха европейской интеграции", - прокомментировал депутат Европарламента Пауло Ранжел, переговорщик по вступлению Хорватии в Шенгенскую зону.

"Теперь я настоятельно призываю государства-члены ЕС как можно быстрее дать "зеленый свет" присоединению Хорватии к Шенгенской зоне для отмены внутреннего пограничного контроля до конца этого года. Предоставление Хорватии статуса Шенгенской зоны, когда она также присоединяется к евро 1 января 2023 года, а также присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену посылает сильный сигнал Западным Балканам об их будущих стремлениях в ЕС", - сказал Рангель.

Окончательное официальное решение об отмене внутреннего контроля для Хорватии теперь должно быть принято единогласно государствами-членами ЕС, которые входят в Шенгенскую зону.

Европейский парламент в октябре призвал государства-члены безотлагательно разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне.

Чехия, которая председательствует в Совете ЕС, заявляла, что будет стремиться, чтобы во время ее председательства Евросоюз согласовал вступление Хорватии в Шенгенскую зону.

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Хорватия Европарламент

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