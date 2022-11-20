Трамп отказался возвращаться в Twitter

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возвращаться в социальную сеть Twitter, где его аккаунт был заблокирован после штурма Капитолия в 2021 году за подстрекательство к насилию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я так не думаю, потому что не вижу для этого (возвращение в Twitter) никаких причин. В Twitter много проблем, сами видите, что там происходит: привлечение падает, много фейковых аккаунтов. А TruthSocial занял место (Twitter) для многих людей, и я не вижу, чтобы они возвращались в Twitter", - сказал Трамп на конференции Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.

Республиканец также отметил, что TruthSocial - основанная им в 2021 году социальная сеть, ориентированная на сторонников правых - приобретает популярность, а его охват там "невероятный" и "лучше, чем было в Twitter".

В то же время Трамп похвалил решение Илона Маска приобрести соцсеть.

"Мне нравится, что он приобрел его (Twitter), он (Маск) мне всегда нравился. Я нашел с ним общий язык во время своего президентства. Я всегда (говорил), что он еще тот персонаж, но мне, как правило, нравятся такие люди", - добавил он.

Как сообщалось, по решению нового владельца и руководителя Twitter Илона Маска администрация сети восстановила аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа. На момент написания новости на аккаунт подписались уже более 83 миллионов пользователей.

Как известно администрация соцсети Twitter удалила аккаунт политика после того, как его сторонники ворвались в Капитолий 6 января. Считают что их побудила к этому речь Трампа, а также его сообщения, содержащие язык ненависти и ложные сообщения о "подтасованных" выборах в США. Тогда же соцсеть заблокировала ряд противников Байдена и страниц, подконтрольных Трампу. Сообщалось что аккаунт закрыт "навсегда".

Примечательно, что в восстановленном аккаунте Трампа остались все отметки о том, что его сообщения содержат fake news. Другие страницы, аффилированные с Трампом, пока остаются недоступными - например, @TeamTrump.

Как известно, против Трампа в США возбуждены несколько производств, за которые ему грозит заключение.

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